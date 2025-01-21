Зірвалась на тренерах: любителька Лукашенка зганьбилась під час матчу на Australian Open

Перша ракетка світу продовжує крокувати до третього поспіль трофею на змаганні у Мельбурні. Втім перші ж проблеми на турнірі вивели Сабалєнку з рівноваги.

У Мельбурні продовжується перший турнір серії Grand Slam у 2025 році Australian Open. Головною фавориткою змагання залишається перша ракетка світу Аріна Сабалєнка, повідомляє 24 Канал.

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Нерви Сабаленки

"Нейтральна" білоруска вже вийшла у півфінал, здолавши на своєму шляху п'ятьох опоненток. У чвертьфіналі Аріна переграла представницю країни-терористки Анастасію Павлюченкову (6:2, 2:6, 6:3).

Важким для Сабалєнка видався другий сет, де вона взяла всього два гейми. Невдачі вивели білоруску із рівноваги і за рахунку 1:4 по геймам вона не стримала емоції та показала середній палець у бій своєї команди.



Аріна Сабалєнка демонструє середній палець / скріншот з трансляції

Зрештою Аріна змогла виправити ситуацію в третьому сеті та виграти матч. У півфіналі Сабалєнка зіграє проти іспанки Паули Бадоси, яка вибила зі змагання українку Марту Костюк.

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Відзначимо, що свого часу Сабалєнка засвітилась на підтримці білоруського диктатора Алєксандра Лукашенка та виступила проти протестів у 2020 році. Пізніше вона всіляко уникала питань про війну в Україні та не засуджувала керівництво своєї країни за підтримку Росії.

Нагадаємо, що у 2023 та 2024 роках білоруска вигравала Australian Open. У другому півфіналі може опинитися Еліна Світоліна. Для цього українці треба здолати 14-ту ракетку світу Медісон Кіз.