Прихильниця Лукашенка знову вибухнула грубістю в бік суперниці під час матчу

У четвер, 10 липня, на Вімблдоні відбулися матчі півфіналу. В одному з них Аріна Сабалєнка поступилася американці Аманді Анісімовій.

Перша ракетка світу Аріна Сабалєнка завершила виступ на Вімблдоні в півфіналі. Представниця Білорусі, яка грає у статусі "нейтральної" спортсменки, у трисетовому поєдинку поступилася американці Аманді Анісімовій, пише 24 Канал з посиланням на Тіма Туррела.

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Неадекватна поведінка Сабалєнки

Матч не обійшовся без емоцій.

Після одного з моментів, коли м’яч Анісімової зачепив сітку, Соболенко різко звернулася до суперниці і грубо сказала їй "Чому ти не вибачилася?", обурившись тим, що американка ніяк не відреагувала на ситуацію.

Емоції Сабалєнки: дивіться відео

Довідка. У фіналі Вімблдону зійдуться Аманда Анісімова та Іга Швьонтек.

Відзначимо, що нещодавно тенісист знявся з гри, коли майже здолав легендарного Янніка Сіннера.