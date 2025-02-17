Легендарний італійський тренер може відновити кар'єру у віці 78 років

Італієць Арріго Саккі золотими літерами вписав своє ім'я в історію світового футболу. Після 24-річної паузи фахівець вирішив повернутися на тренерський місток.

Арріго Саккі не дають спокою лаври Мірчи Луческу – найстаршого чинного тренера у світі. Патріарх тренерського цеху, якому 1 квітня виповниться 79 років, теж вирішив попрацювати, пише 24 Канал з посиланням на Джанлука Ді Марціо.

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Саккі заінтригував відновленням кар'єри

Легендарний тренер нещодавно заявив, що має безліч пропозицій. Тож він планує взяти одну з команд.

Я роздумую над поверненням до тренерської роботи, в Італії чи закордоном. Можливі команди? У мене великий вибір, але не знаю, чи буду працювати в Італії. Мене запрошують в Бразилію, Аргентину, Іспанію та багато інших країн,

– заявив Саккі.

Зазначимо, що останнім місцем роботи Арріго Саккі на посаді тренера була італійська Парма. Однак у 2001 році через проблеми зі здоров'ям змушений був залишити посаду. Після цього він працював технічним директором у Пармі та Атлетико, а також координатором відділу селекції у збірній Італії.

Нагадаємо, що Арріго Саккі найбільших успіхів досяг під час роботи з Міланом, який очолював з 1987 по 1991 рік. Він привів "россонері" до чемпіонства у сезоні-1987/88 та двічі вигравав Кубок європейських чемпіонів (1989, 1990). У 1989 році Саккі став тренером року за версією World Soccer Magazine.