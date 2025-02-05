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Sport News 24 Футбол Чудова командна робота українців: Батагов відзначився голом після асисту Зубкова
5 лютого, 14:02
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Чудова командна робота українців: Батагов відзначився голом після асисту Зубкова

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Арсен Батагов забив гол у Кубку Туреччини після рикошету від Олександра Зубкова.
  • Матч Іскендерунспора проти Трабзонспора завершився з рахунком 2:2.

Український футболіст Арсен Батагов відзначився забитим м'ячем у Кубку Туреччини. М'яч до нього відлетів рикошетом від Олександра Зубкова.

В середу, 5 лютого, відбувся матч Кубку Туреччини. У ньому зійшлися Іскендерунспор та Трабзонспор, пише 24 канал.

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Гол та асист від українців

На 50-й хвилині Арсен Батагов після подачі з кутового забив гол у ворота Іскендерунспора. 

Подачу з кутового виконав Олександр Зубков, який лише нещодавно приєднався до турецької команди. 

Гол Батагова: дивіться відео

Відзначимо, що матч завершився з рахунком 2:2.