5 лютого, 14:02
Чудова командна робота українців: Батагов відзначився голом після асисту Зубкова
Основні тези
- Арсен Батагов забив гол у Кубку Туреччини після рикошету від Олександра Зубкова.
- Матч Іскендерунспора проти Трабзонспора завершився з рахунком 2:2.
Український футболіст Арсен Батагов відзначився забитим м'ячем у Кубку Туреччини. М'яч до нього відлетів рикошетом від Олександра Зубкова.
В середу, 5 лютого, відбувся матч Кубку Туреччини. У ньому зійшлися Іскендерунспор та Трабзонспор, пише 24 канал.
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Гол та асист від українців
На 50-й хвилині Арсен Батагов після подачі з кутового забив гол у ворота Іскендерунспора.
Подачу з кутового виконав Олександр Зубков, який лише нещодавно приєднався до турецької команди.
Гол Батагова: дивіться відео
Відзначимо, що матч завершився з рахунком 2:2.