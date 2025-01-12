Вилучення та незабитий пенальті: МЮ у драматичному матчі вибив Арсенал з Кубка Англії

У 1/32 фіналу розіграшу Кубка Англії зустрілися Манчестер Юнайтед та Арсенал. Принципові суперники боролися за путівку до наступного раунду турніру.

Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:1 (3:5)

Голи: Габріел, 63 – Фернандеш, 52

Незабитий пенальті: Едегор, 72 (А)

Вилучення: Далот, 61 (МЮ)

Поєдинок між Арсеналом та Манчестер Юнайтед відбувся на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні у неділю, 12 січня. Захисник "канонірів" Олександр Зінченко розпочав поєдинок з лави запасних, пише 24 Канал.

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Фатальне невезіння команди Зінченка

У першому таймі суперники не порадували глядачів забитими голами. Команди пішли на перерву з нулями на табло.

На старті другого тайму "червоні дияволи" вийшли вперед. Бруну Фернандеш отримав пас від Гарначчо та ефектно пробив у дев'ятку.

На 61-й хвилині Манчестер Юнайтед залишився у меншості. Арбітр вилучив Діогу Далота, покаравши його другою жовтою карткою. "Каноніри" миттєво скористалися чисельною перевагою. Габріел за допомогою рикошету вразив ворота Алтая Буїндіра.

На 72-й хвилині Арсенал отримав чудову можливість вийти вперед. Арбітр призначив одинадцятиметровий через грубий фол Магвайра. Проте Едегор не зумів переграти турецького голкіпера МЮ.

До кінця основного та додаткового часу рахунок не змінився. Все вирішила футбольна лотерея, де точнішими були гравці з Манчестера.

Відеоогляд матчу Арсенал – Манчестер Юнайтед

Захисник "канонірів" Олександр Зінченко не отримав шансу вийти на поле, просидівши весь матч на лаві запасних.