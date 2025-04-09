"Пощастило": зірка Реала прокоментував нищівну поразку від Арсенала в ЛЧ

У вівторок, 8 квітня, відбулися перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів-2024/2025. В одному з них лондонський Арсенал зустрічався з мадридським Реалом.

"Каноніри" здобули яскраву перемогу з рахунком 3:0. Дублем відзначився Деклан Райс, який встановив унікальний рекорд турніру, а крапку в поєдинку поставив Мікель Меріно.

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Реалістичний коментар від англійця

Після завершення матчу півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем прокоментував поразку своєї команди. Він визнав, що Арсенал був сильнішим і вважає, що результат міг бути ще гіршим для Реала, повідомляє 24 Канал із посиланням на Goal.

Нам пощастило, що ми пропустили лише три голи. Ми були далекі від перемоги. Це факт, і Арсенал був дійсно хороший. Два їхні голи були забиті зі штрафних, але вони могли забити набагато більше. Є матч-відповідь, і ми сподіваємося на перемогу в ньому,

– сказав Беллінгем

Зазначимо, що це був третій очний поєдинок в історії між Арсеналом і Реалом. Мадридці ще жодного разу не перемагали та навіть не забивали "канонірам" – одна нічия та дві поразки, загальний баланс голів 0:4

До слова. У нинішньому сезоні Джуд Беллінгем провів на клубному рівні 42 матчі в усіх турнірах. У них він забив 13 голів і стільки ж віддав асистів.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Реалом і Арсеналом відбудеться 16 квітня в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.