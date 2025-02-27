Трабзонспор знову спробує підписати лідера Шахтаря: трансфер може відбутись влітку

Трабзонспор нещодавно підписав Олександра Зубкова та Данила Сікана. Турецький клуб вирішив не зупинятись та запросити у команду ще одного гравця Шахтаря.

"Чорноморські шторми" мали наміри підписати Артема Бондаренка взимку 2025 року. Однак "гірники" відмовили туркам у трансфері 24-річного українського півзахисника захисника.

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Бондаренко пріоритетна ціль Трабзонспора

Трабзонспор в січні цього року проводив активні та довгі перемовини з Шахтарем щодо трансферу Артема Бондаренка. "Бордово-сині" запропонували "гірникам" за півзахисника 7 мільйонів євро.

Донеччан не влаштувала пропозиція турків стосовно Бондаренка. Шахтар захотів отримати за 24-річного атакувального хавбека 12 мільйонів євро. Трабзонспор вийшов з перемовин.

Однак турецький клуб планує підписати Артема Бондаренка влітку 2025 року, підготувавши "хороший бюджет" на покупку гравця. Головний тренер команди Шенолу Гюнеш особисто наполягає на трансфері українського півзахисника.

До слова. Контракт Артема Бондаренка з Шахтарем розрахований до 31 грудня 2028 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість півзахисника "гірників" складає 10 мільйонів євро.

У сезоні 2024/2025 Артем Бондаренко зіграв у 25 матчах за Шахтар в усіх турнірах. На рахунку атакувального півзахисника вісім забитих м'ячів та дві результативні передачі.