Приніс перемогу "вовкам": Довбик став найкращим гравцем матчу Роми

Римська Рома 29 березня провела виїзний матч проти Лечче у рамках 30–го туру італійської Серії А–2024/2025. Команда Клаудіо Раньярі мінімально обіграла господарів завдяки голу Артема Довбика.

Український форвард вийшов у стартовому складі Роми. Матч був доволі рівним і упевнено йшов до нульової мирової у Лечче.

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Заслужена відзнака для Довбика

На 80-й хвилині Артему Довбику вдалось класно накрутити захисників поблизу воріт Лечче та пробити повз голкіпера суперника. Цей гол українця став першим та єдиним у матчі.

"Рома" мінімально обіграла Лечче та поїхала додому із трьома балами.

Одразу після поєдинку Довбик отримав свою заслужену нагороду "Найкращий гравець матчу", повідомляє 24 Канал із посиланням на Серію А.

Для Артема цей м'яч став 11-м у 26 проведених поєдинках поточного сезону Серії А-2024/2025. Загалом на рахунку Довбика вже 16 голів у 39 матчах цього сезону в усіх турнірах.

Рома завдяки виїзній перемозі набрала вже 52 бали та йде 6-ю у турнірній таблиці італійської першості. А це зона відбіркових матчів Ліги конференцій.

Наступний матч Рома проведе 6 квітня вдома проти Ювентуса. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.