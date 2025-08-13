Форвард Роми Артем Довбик незабаром може змінити клубну прописку. Гравцем збірної України наполегливо цікавляться клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Особливу наполегливість у підписанні Артема Довбика виявляє Евертон. "Мерсисайдці" доволі активно проводять літню трансферну кампанію, пише 24 Канал з посиланням на Football Insider.

Хто з АПЛ цікавиться Довбиком?

За інформацією джерела, "іриски" звернули увагу на форварда Роми після підписання зірки МанСіті Джека Гріліша. Повідомляється, що обидва клуби належать одній компанії – Friedkin Group.

Боси Евертона готові викласти за Довбика компенсацію у розмірі 37 мільйонів фунтів (приблизно 43 мільйони євро). Така пропозиція може зацікавити Рому, адже римляни купували українця у Жирони за 30,5 мільйонів євро.

У складі Евертона вже давно грає ще один українець – Віталій Миколенко. Тож у Довбика не має виникнути проблем з адаптацією.

Втім, "ірискам" доведеться витримати конкуренцію з боку інших клубів АПЛ, які цікавляться форвардом. Раніше повідомлялося, що у послугами Артема зацікавлені Вест Хем, Сандерленд та Лідс.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Артем Довбик забив 17 голів та віддав 4 асисти у 45 матчах за рому. Однак форварда постійно критикували за гру. Ба більше, новий тренер "джаллороссі" Джан П'єро Гасперіні теж вимагає, щоб українець виправив свої недоліки.