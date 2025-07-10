Головний тренер Роми хоче продати Довбика: футболісту знайшли заміну в АПЛ

Після завершення сезону 2024/2025 Клаудіо Раньєрі покинув Рому, а "вовків" очолив Джан П'єро Гасперіні. Новий головний тренер римлян має своє бачення щодо гри команди та не розраховує на Артема Довбика.

Новоспечений наставник "джалороссі" вже знайшов заміну українському форварду. Гасперіні має наміри запросити нападника з чемпіонату Англії, повідомляє 24 канал із посиланням на Estadio Deportivo.

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Хто може замінити Довбика у Ромі?

Джан П'єро Гасперіні хоче бачити у своїй команді форварда з АПЛ. Головний тренер Роми вважає Расмуса Хойлунда чудовим варіантом для свого проєкту та ідеальним нападником для римського клубу.

Зазначимо, Гасперіні вже знайомий з форвардом Манчестер Юнайтед. Данський форвард працював з італійським тренером в Аталанті, після чого перебрався у чемпіонат Англії.

Щоб підписати Расмуса Хойлунда Рома має продати Артема Довбика, адже українець не виправдав очікування клубу. Однак Манчестер Юнайтед хоче отримати за нападника збірної Данії не менше 40 мільйонів євро.

Статистика. Расмус Хойлунд у сезоні 2024/2025 забив 10 голів та виконав 4 асисти у 52 матчах за Манчестер Юнайтед. Тоді як Артем Довбик у складі Роми відзначився 17 голами та 4 результативними передачами за 45 матчів.

Раніше повідомляли, що Артем Довбик може покинути Рому в літнє трансферне вікно цього року. Українським форвардом цікавиться гранд італійської Серії А.