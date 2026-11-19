Нападник збірної України Артем Довбик цілком може змінити клуб узимку. Форвард може повернутись до Іспанії.

Інформацію щодо трансферу українця запросив спортивний директор футбольного клубу Валенсія Брауліо Васкес. Про це повідомляє видання Plaza Deportiva.

Що відомо про інтерес Валенсії до Довбика

Головний тренер Болоньї, за яку на правах оренди нині виступає Артем Довбик, Раффаеле Палладіно не розраховує на 29-річного гравця збірної України. Наставник Роми, якій Довбик належить, Джан П'єро Гасперіні також не має планів на українського нападника. Тому римський клуб намагається знайти своєму футболісту іншу команду.

Італійський клуб отримав запит від іспанської Валенсії на трансфер Довбика. Спортивний директор "кажанів" Брауліо Васкес особисто звернувся до римлян, аби обговорити потенційний трансфер.

Менеджер Валенсії запросив інформацію щодо ситуації, в якій опинився Довбик, фінансових умов для його переходу, а також зарплати, яку українець отримує в римському клубі. Повідомляється, що форвард збірної України – ціль номер 1 для підписання взимку.

Як Довбик проводить сезон 2026/27

Артему Довбику не вдалось закріпитись у складі Болоньї, куди він вирушив в оренду з Роми влітку 2026 року. У нинішньому сезоні Серії А Довбик жодного разу не вийшов на поле в основі. Хоча має в активі навіть один гол.

Українець перебрався до Італії влітку 2024 року на запрошення Роми. На той момент він мав статус найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії в складі Жирони. У команді вовків станом на листопад 2026 року нападник провів 46 матчів і забив 15 голів.

Через свою нинішню форму Довбик навіть не одразу потрапив до списку викликаних у збірну України футболістів. До національної команди в листопаді він приєднався тільки через травму Пономаренка, якого Довбик власне й замінив.