Італійський журналіст оцінив Довбика, поставивши українця вище за ексзірку Роми

Артем Довбик провів в італійській Серії А вже чимало часу. Експерти, фанати Роми та нейтральні вболівальники по різному оцінюють гру українського форварда у столичному клубі.

Італійський журналіст Алессандро Крістофорі високо оцінив Артема Довбика. Представник ЗМІ поставив українського форварда "вовків" вище за зіркового нападника, повідомляє 24 канал із посиланням Radio Romanista.

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Хороша відзнака для Довбика

Алессандро Крістофорі порівняв Артема Довбика з колишнім форвардом Роми Ромелу Лукаку. Журналіст вважає, що український нападник краще проявив себе у грі за "вовків", ніж бельгієць.

Я вважаю, що Артем Довбик грає у Ромі краще, ніж Ромелу Лукаку свого часу,

– сказав Крістофорі.

Нагадаємо, що Ромелу Лукаку грав за Рому у минулому сезоні. Бельгійський нападник зіграв за римський клуб у 47 матчах в усіх турнірах та відзначився 21 забитим м'ячем, а також 4 результативними передачами.

Артем Довбик у поточній кампанії провів у складі "вовків" 34 матчі. На рахунку українського форварда 14 голів та 4 асисти за неповний сезон.