Мене не відпустили, – Мілевський відверто зізнався, про що шкодує після завершення кар'єри

Артем Мілевський був одним з найкращих футболістів Динамо та тривалий період часу грав за "біло-синіх". Після відходу з київського клубу він виступав у Туреччині, Хорватії, Румунії та інших посередніх чемпіонатах.

Мілевський зізнався, про що жалкує найбільше після завершення футбольної кар'єри. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал "Король твого міста.

Читайте також "Подумав, що це новорічний жарт": як Блохін дізнався про здобуття "Золотого м'яча"

Про що шкодує Мілевський?

Колишній футболіст Динамо та збірної України зізнався, що жалкує про те, що у своїй кар'єрі не зміг зіграти у топовому чемпіонаті. Він наголосів, що та Європа, де він грав, відрізняється від тієї, де виступали Євген Коноплянка, Андрій Ярмоленко та інші.

Мілевський розповів, що мріяв пограти в італійській Серії А. Він навіть мав пропозицію від Фіорентини, але нападника не відпустили з київського Динамо.

Я досі згадую про це, що міг грати за Фіорентину, але мене тоді не відпустили. Я дуже шкодую, що не встиг потрапити до Серії А. Проте, я грав у Хорватії, в Спліті, півтора року провів на морі,

– сказав Мілевський.

Відзначимо, що нещодавно Мілевський висловився про те, чому Ярмоленка не викликають у збірну України. У шоу на ютуб-каналі PRYVOZ він пояснив, що причина в Андрії Шевченку.

"Справа в одному – Шевченко забив 48 голів за збірну, Ярмоленко – 46. Ну ви ж розумієте, що не дадуть людині побити цей рекорд? Він (Шевченко – 24 Канал) не переживе цього. Я багато думаю про те, чому Андрія не викликають до збірної",

– висловився ексдинамівець.

Що відомо про Мілевського?