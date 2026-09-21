Нападник збірної України проміняє європейський топ-чемпіонат на УПЛ

Форвард нідерландського Утрехта Артем Степанов, який отримав виклик до збірної України, але ризикує не дебютувати через травму, може невдовзі змінити клуб. Повернути свого вихованця взявся гранд українського футболу.

За інформацією проєкту "ТаТоТаке", гравця веде донецький Шахтар. В академії цієї команди нападник навчався та зростав упродовж двох років, пише 24 Канал.

Степанов може повернутися на Батьківщину

Журналісти стверджують, що Степанов був присутнім на стадіоні під час матчу команди Шахтаря U-19 проти однолітків із ПСВ у Юнацькій лізі УЄФА. У футболіста була запланована зустріч з керівництвом донецького клубу.

Артем наразі виступає за Утрехт, у складі якого відзначився голами у 5 поспіль матчах чемпіонату Нідерландів. Проте права на нього належать іншому клубу – леверкузенському Баєру, у складі якого він свого часу навіть дебютував на рівні Ліги чемпіонів.

Коли Степанову було 13 років, він проходив перегляд у Шахтарі і зміг переконати скаутів клубу запросити його до академії. Проте професійного контракту з "гірниками" Артем не підписував, тому після початку повномасштабного вторгнення росіян залишив клуб без санкцій, перебравшись до Баєра.

Аналітичні портали оцінюють трансферну вартість футболіста приблизно у 5 мільйонів євро. Свого часу леверкузенці були готові продати його за 2 мільйони.

Чи приїде Степанов до збірної України

Артем отримав дебютне запрошення до головної команди від Андреа Мальдери, але у матчі з Феєнордом в останньому турі Ередивізі залишив поле ще до перерви у сльозах.

Наразі ступінь важкості його травми клубні лікарі не розкривають. Але є побоювання, що дебют форварда за збірну все ж буде відкладено.