Український Голанд забив фантастичний гол у фіналі юнацької ліги Німеччини

Нападник німецького Баєра Артем Степанов останні вісім матчів не залишає поле без забитого м'яча. Свій 23-й гол у сезоні 17-річний футболіст забив у ворота Кельна.

У неділю, 18 травня, відбувся фінал плей-оф юнацької ліги Німеччини U-19. У вирішальному матчі зустрілися леверкузенський Баєр та Кельн, пише 24 Канал.

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Український бомбардир знову забиває

Вже в дебюті зустрічі "фармацевти" відкрили рахунок. На 8-й хвилині Баєр провів стрімку контратаку, на вістрі якої опинився українець Артем Степанов. 17-річний форвард холоднокровно реалізував вихід сам на сам з голкіпером Кельна.

Відео голу Степанова

На жаль, цей гол не допоміг Баєру здобути перемогу. "Фармацевти" у підсумку поступилися Кельну з рахунком 4:5.

Щодо Артема Степанова, той цей гол став 23-м у сезоні для юного форварда, якого порівнюють з Ерлінгом Голандом. Для цього показника українцю знадобилося 29 матчів у складі Баєр U-19.

Зазначимо, що Артем забиває у восьмому матчі поспіль. Дивовижна результативність талановитого форварда!

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Степанов вже дебютував за основну команду Баєра. Нападник двічі з'являвся на полі в матчах Ліги чемпіонів. У наступному сезоні Артем гратиме у другому німецькому дивізіоні. Українець вирушить в річну оренду до Нюрнберга.