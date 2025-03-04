Український форвард забив гол у "дев'ятку", врятувавши свою команду від поразки: ефектне відео

У неділю, 2 березня, відбулися матчі п'ятого туру молодіжної ліги НФС. В одному з них Баєр U-19 зустрічався з однолітками з Айнтрахта.

Гра завершилася з рахунком 1:1. Нічию для леверкузенців врятував Артем Степанов, який відзначився голом, коли його команда поступалася, повідомляє 24 Канал.

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Чудова холоднокровність

17-річний форвард відзначився взяттям воріт на 57-й хвилині. Він отримав передачу в центрі поля та на швидкості відірвався від захисників франкфуртців.

Українець після цього вийшов віч-на-віч із голкіпером суперників та ефектно пробив майже з 20 метрів у праву від себе "дев’ятку". Воротар намагався врятувати, проте шансів уродженець Луцька йому не залишив.

Артем Степанов забив гол Айнтрахту U-19: дивіться відео

Довідка. В сезоні-2024/2025 Артем Степанов зіграв на клубному рівні 23 матчі. У них він забив 15 голів та віддав три асисти.

Нагадаємо, що наприкінці листопада 2024 року юний нападник дебютував за основну команду Баєра в поєдинку Ліги чемпіонів проти Зальцбурга. Тоді він став наймолодшим українцем в історії цього турніру.