Український біатлоніст став рекордсменом чемпіонату Європи-2025

В італійському Мартел-валь-Мартелло завершився чемпіонат Європи-2025 з біатлону. Унікальне досягнення на турнірі підкорив українець Артем Тищенко.

Артем Тищенко взяв участь у всіх чоловічих гонках чемпіонату Європи-2025 з біатлону. Українцю підкорився унікальний рекорд на турнірі, пише 24 Канал.

Читайте також Провал на останньому етапі: Україна втратила шанс на медаль у чоловічій естафеті на ЧЄ-2025

Феноменальний результат Тищенка

31-річний спортсмен із Сумщини став єдиним біатлоністом на ЧЄ-2025, який закрив 60 мішеней з 60, не зробивши жодного промаху. Тищенко взяв участь в індивідуалці, спринті, пересьюті та естафеті. Жоден інший учасник першості не зміг похизуватися такою влучністю.

Через брак швидкості Артем не зміг боротися за високі місця у чемпіонаті. Найкращу гонку він продемонстрував в індивідуалці, де посів 15 місце. До речі, у всіх видах змагань Тищенко був найкращим серед українців.

Нагадаємо, що в останній гонці Україна реально претендувала на медаль. Наші біатлоністи тривалий час перебували серед лідерів. На жаль, на останньому етапі Тарас Лесюк допустив чимало хиб та заробив два штрафні кола. Через це "синьо-жовті" фінішували лише восьмими.

Нагадаємо, що біатлонний сезон продовжить чемпіонат світу. Турнір у Швейцарії розпочнеться 12 лютого.