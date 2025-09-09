Київське Динамо продовжує підсилювати тренерський штаб Олександра Шовковського. Новим помічником головного тренера став зірковий динамівець Артем Яшкін.

Провал Динамо у кваліфікації єврокубкових турнірів зумовив зміни на тренерському містку. Новим помічником Олександра Шовковського став його колишній одноклубник Артем Яшкін, пише 24 Канал з посиланням на сайт Динамо.

Що відомо про Артема Яшкіна?

У тренерському штабі Олександра Шовковського новий помічник відповідатиме за підготовку нападників. Цікаво, що саме про цю посаду мріяв ще один легендарний динамівець – Артем Мілевський. Однак керівництво "біло-синіх" зробило свій вибір на користь іншого Артема – Яшкіна.

Нагадаємо, що Артем Яшкін народився у 1975 році у російській Вологді. У 1998 році приєднався до київського Динамо. Креативного півзахисника, якому пророкували славу Олександра Заварова, Валерію Лобановському порекомендував Павло Яковенко.

У складі "біло-синіх" Яшкін тричі ставав чемпіоном України та двічі вигравав Кубок України. Після переходу до Динамо Артем отримав українське громадянство та почав виступати за збірну. Під час ігрової кар'єри також виступав за столичний Арсенал, Чорноморець, південнокорейський Бучеон та в'єтнамський Донгтхап. Разом з латвійським Дінабургом двічі вигравав "золото" чемпіонату та двічі здобував Кубок Латвії.

Після завершення ігрової кар'єри працював у ДЮСШ Динамо, а згодом у структурі львівського Руху, де обіймав посади тренера клубної академії та асистента головного тренера першої команди.

Хто працює у тренерському штабі Динамо?