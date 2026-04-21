Футболіст, який може зіграти проти Динамо, раніше працював вантажником

Не всі спортсмени одразу обирають кар'єру у футболі. Перш ніж стати професійним футболістом, вони часто пробують різні види спорту або навіть інші професії. Один із таких – півзахисник Чернігова Артур Бибік, який поділився історією про те, чим займався, щоб заробляти на життя до початку своєї футбольної кар'єри.

Після закінчення юнацької спортивної школи Артур грав у дворовий футбол, але грошей це не приносило. Тому 18-річний юнак працював вантажником, разом із водієм доставляючи м'ясо до магазинів Чернігова, про що розповів у інтерв'ю NV.

Як Бибік став футболістом?

Через два місяці роботи Бибіка запросили на перегляд у Чернігів, а вже 22 квітня він може вийти на поле у півфіналі Кубку України проти Металіста 1925.

Коли я прийшов на відбір, я паралельно працював і після тренувань міг бути вантажником, бо ще не знав, чи підійду в команду, а гроші були потрібні. Тому доводилося поєднувати роботу та тренування,

– зазначив спортсмен.

Водночас, після того як йому запропонували контракт, футболіст остаточно зробив вибір на користь кар'єри в спорті.

Коли мені запропонували контракт, я вже вибрав футбол і сказав, що вантажником працювати не буду,

– додав він.

Робочий день тривав з 5 ранку до 16:00, робота чергувалася тижнем через тиждень, а заробіток за два тижні роботи складав близько 7 тисяч гривень. За словами футболіста, цих грошей вистачало на повсякденне життя, а відкладати на щось спеціально він тоді не думав.

Це перша робота. До неї ти майже нічого не отримував, тільки стипендію, коли вчився. Тому цих грошей на життя сто відсотків вистачало,

– зазначив Бибік.

Робота вантажником зміцнювала тіло, але футболу безпосередньо не допомагала.

Мабуть, десь вона і допомагала, десь сто відсотків якісь м'язи ставали сильнішими. Але особливо, щоб прямо допомогла мені фізично у професійному футболі – то ні,

– сказав футболіст.

