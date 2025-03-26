Російський безпілотник зірвав футбольний матч у Харкові: відео прильоту по житловому будинку

Жахливе відео атаки БпЛА на цивільну інфраструктуру розлетілось в інтернеті. Через цей інцидент був скасований футбольний матч аматорів, а гравці ледь встигли врятуватися.

Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення України постійними атаками з повітря. Щодня окупанти запускають десятки безпілотників по наших містах.

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Жахливе відео з Харкова

На жаль, одним із найбільш постраждалих обласних центрів України є Харків. Він є другим містом країни за населенням та розташований за 30 кілометрів від кордону з Росією.

У середу, 26 березня, терористи знову масовано атакували Харків за допомогою БпЛА. Один із "шахедів" зірвав футбольний матч у Київському районі міста, повідомляє 24 Канал з посиланням на Першу всеукраїнську футбольну лігу.

Під час матчу аматорської ліги "Region 21" безпілотник влетів у сусідній будинок. Сам матч проходив на полі у дворі, через що гравці почали хаотично розбігатися у різні сторони.

Відео зриву футбольного матчу "шахедом":

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Кілька з них лягали на землю в надії врятуватися від уламків "шахеда". На щастя, ніхто з гравців не отримав травми. Матч у підсумку скасували та перенесли на інший день.