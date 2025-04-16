Шахтар у Кривому Розі вшанував пам'ять жертв російської ракетної атаки: щемливе відео

Після матчу з Кривбасом делегація Шахтаря відвідала місце трагедії в Кривому Розі. Ракетна атака Росії забрала життя у 20 людей, в тому числі 9 дітей.

У середу, 16 квітня, донецький Шахтар провів догравання матчу 5-го туру з Кривбасом (2:1). Одразу після поєдинку "гірники" у повному складі відвідали місце трагедії у Кривому Розі, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Шахтаря.

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Гідний вчинок Шахтаря

Футболісти, тренерський штаб та менеджмент клубу поклав квіти до меморіалу та влаштували хвилину мовчання на честь загиблих. Дехто з гравців не стримував сльози.

"Сльози, біль, памʼять… Ушанували невинні життя, обірвані внаслідок теракту в Кривому Розі. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо", – йдеться у дописі Шахтаря.

Відео вшанування пам'яті жертв теракту

Нагадаємо, що 4 квітня Росія завдала удару балістичною ракетою по дитячому майданчику в Кривому Розі. Внаслідок терористичної атаки загинули 20 людей, серед яких дев’ятеро дітей. Постраждалих понад 70 людей.

Футболісти Шахтаря поклали квіти до меморіалу жертв теракту / фото ФК Шахтар

Зазначимо, що російська армія продовжує терор проти України. У Вербну неділю, 13 квітня, злочинці завдали ракетного удару по центру Сум. Внаслідок чергового теракту загинуло 35 людей, серед яких двоє дітей.