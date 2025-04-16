Шахтар у Кривому Розі вшанував пам'ять жертв російської ракетної атаки: щемливе відео
- Шахтар відвідав місце трагедії в Кривому Розі після матчу з Кривбасом, щоб вшанувати пам'ять жертв ракетної атаки Росії, яка забрала життя 20 людей, включаючи 9 дітей.
- Футболісти та менеджмент клубу поклали квіти до меморіалу та провели хвилину мовчання на честь загиблих.
Після матчу з Кривбасом делегація Шахтаря відвідала місце трагедії в Кривому Розі. Ракетна атака Росії забрала життя у 20 людей, в тому числі 9 дітей.
У середу, 16 квітня, донецький Шахтар провів догравання матчу 5-го туру з Кривбасом (2:1). Одразу після поєдинку "гірники" у повному складі відвідали місце трагедії у Кривому Розі, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Шахтаря.
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Гідний вчинок Шахтаря
Футболісти, тренерський штаб та менеджмент клубу поклав квіти до меморіалу та влаштували хвилину мовчання на честь загиблих. Дехто з гравців не стримував сльози.
"Сльози, біль, памʼять… Ушанували невинні життя, обірвані внаслідок теракту в Кривому Розі. Ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо", – йдеться у дописі Шахтаря.
Відео вшанування пам'яті жертв теракту
Нагадаємо, що 4 квітня Росія завдала удару балістичною ракетою по дитячому майданчику в Кривому Розі. Внаслідок терористичної атаки загинули 20 людей, серед яких дев’ятеро дітей. Постраждалих понад 70 людей.
Футболісти Шахтаря поклали квіти до меморіалу жертв теракту / фото ФК Шахтар
Зазначимо, що російська армія продовжує терор проти України. У Вербну неділю, 13 квітня, злочинці завдали ракетного удару по центру Сум. Внаслідок чергового теракту загинуло 35 людей, серед яких двоє дітей.