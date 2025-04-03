Після 8 голів у першому матчі: Барселона мінімально здолала Атлетіко у півфіналі Кубка Короля

У середу, 2 квітня, відбувся матч-відповідь другого півфіналу Кубка Іспанії. У ньому зійшлися Барселона та Атлетіко.

Атлетіко – Барселона 0:1

Гол: Торрес, 27.

У першому матчі іспанські команди розписали бойову нічию з рахунком 4:4. Вболівальників очікувало запекле протистояння, пише 24 канал.

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Мінімальна звитяга Барселони

У першому таймі "каталонці" домінували на полі, створюючи небезпечні моменти, особливо завдяки зусиллям Ямаля, Педрі та Террес Єдиний гол у матчі був забитий на 27-й хвилині: Ферран Торрес відзначився після точної передачі Ламіна Ямала.

У другій половині зустрічі Атлетіко активізувався, намагаючись відігратися. Команда здійснила кілька тактичних замін, випустивши на поле Ленгле, Хаві Галана та Сорлота. Останній навіть відзначився голом, який, був скасований через офсайд.

Атлетіко – Барселона: огляд матчу

Відзначимо, що у фіналі Кубка Короля Барселона зустрінеться з Реалом.