Після 8 голів у першому матчі: Барселона мінімально здолала Атлетіко у півфіналі Кубка Короля
- Барселона перемогла Атлетіко 1:0 у другому півфіналі Кубка Короля завдяки голу Феррана Торреса на 27-й хвилині.
- У фіналі Кубка Короля Барселона зустрінеться з Реалом.
У середу, 2 квітня, відбувся матч-відповідь другого півфіналу Кубка Іспанії. У ньому зійшлися Барселона та Атлетіко.
Атлетіко – Барселона 0:1
Гол: Торрес, 27.
У першому матчі іспанські команди розписали бойову нічию з рахунком 4:4. Вболівальників очікувало запекле протистояння, пише 24 канал.
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Мінімальна звитяга Барселони
У першому таймі "каталонці" домінували на полі, створюючи небезпечні моменти, особливо завдяки зусиллям Ямаля, Педрі та Террес Єдиний гол у матчі був забитий на 27-й хвилині: Ферран Торрес відзначився після точної передачі Ламіна Ямала.
У другій половині зустрічі Атлетіко активізувався, намагаючись відігратися. Команда здійснила кілька тактичних замін, випустивши на поле Ленгле, Хаві Галана та Сорлота. Останній навіть відзначився голом, який, був скасований через офсайд.
Атлетіко – Барселона: огляд матчу
Відзначимо, що у фіналі Кубка Короля Барселона зустрінеться з Реалом.