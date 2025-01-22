Топ-10 виграних розіграшів Світоліною на Australian Open-2025: естетичне відео

У неділю, 12 січня, розпочався перший тенісний "мейджор" 2025 року. Ним традиційно став Відкритий чемпіонат Австралії.

Найуспішніше з українок на ньому виступила Еліна Світоліна. Вона дійшла до чвертьфіналу, де, на жаль, у трьох сетах поступилася представниці США Медісон Кіз – 6:3, 3:6, 4:6.

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Яскравий перформанс Еліни

На кортах Мельбурна уродженка Одеси здобула чотири перемоги. Вона переграла Сорану Кирстю, Керолайн Доулхайд, Жасмін Паоліні та Вєроніку Кудєрмєтову, віддавши їм сумарно лише один сет.

Пресслужба Australian Open відзначила гру Еліни, інформує 24 Канал. Вона опублікувала десять найкращих виграних розіграшів від українки, більшість з яких були просто космічного рівня.

Найкращі виграні розіграші Світоліної на турнірі: дивіться відео

Довідка. Українка повторила своє найкраще досягнення на австралійському "мейджорі". Вона втретє в кар'єрі дійшла до стадії чвертьфіналу. Попередні два були у 2018 та 2019 роках.

Зазначимо, що після завершення Australian Open Еліна Світоліна повернеться у топ-25 світового рейтингу. Вона розташується на 24-й сходинці.