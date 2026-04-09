Барселона зустрілася з Атлетіко: як завершилося іспанське дербі в Лізі чемпіонів

Після недільного поєдинку в Ла Лізі Атлетіко та Барселона знову зустрілися, цього разу в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Матч відбувся на стадіоні Камп Ноу.

Хоча матч не вирізнявся великою емоційністю та насиченими моментами, він все ж подарував глядачам забиті голи. 24 Канал розповідає, як пройшла зустріч між іспанськими клубами у Лізі чемпіонів.

Хто був фаворитом матчу?

Перед першим матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між Атлетіко та Барселоною експерти одностайно віддавали перевагу каталонцям.

Барселона вважалася фаворитом завдяки відмінній поточній формі, домашньому стадіону "Камп Ноу" та потужному атакувальному потенціалу.

Водночас аналітики відзначали, що Атлетіко не варто недооцінювати, і команда здатна створити серйозні проблеми для суперника.

Барселона – Атлетіко 0:2

Голи: Альварес, 45, Серлот, 70

На початку матчу не було сильних атак або серйозного тиску.

Гол Маркуса Рашфорда на 18-й хвилині скасували через офсайд.

Після спірного епізоду за участю Пау Кубарсі з Барселони арбітр Іштван Ковач вирішив скористатися системою VAR. Після перегляду відеоповтору він скасував жовту картку і замість цього показав червону – Пау Кубарсі змушений був залишити поле.

Одразу після цього Альварес виконав штрафний удар і майстерно вразив праву дев'ятку воріт.

Перший небезпечний момент у другому таймі стався на 53-й хвилині: Рашфорд пробив штрафний з меж карного майданчика і направив м'яч під поперечину, але Хуан Муссо проявив уважність і парирував удар, перевівши м'яч у стійку.

На 70-й хвилині Александер Серлот продемонстрував вражаючу техніку, влучивши у центр воріт із меж штрафного майданчика. Передачею до голу відзначився Маттео Руджері, і рахунок став 0:2.

Матч – відповідь відбудеться 14 квітня в Мадриді.

