Злива голів-красенів: Барселона у видовищному півфіналі ЛЧ зіграла внічию з Інтером

Протистояння Барселони та Інтера цілком заслуговувало на фінал Ліги чемпіонів. Однак гранди європейського футболу зустрілися на стадії півфіналу.

Барселона – Інтер 3:3

Голи: Ямаль, 24, Торрес, 38, Зоммер, 66 (автогол) – Тюрам, 1, Дюмфріс, 21, 64

У середу, 30 квітня, на стадіоні "Естадіо Олімпіко" у столиці Каталонії відбувся перший півфінальний матч, в якому зустрілися Барселона та Інтер. Поєдинок топ-команд Іспанії та Італії став справжньою окрасою турніру, пише 24 Канал.

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Божевільний перший тайм

Суперники без розвідки розпочали поєдинок. На 31-й секунді форвард "нерадзуррі" Маркус Тюрам дивовижним ударом п'яткою елегантно відправив м'яч у сітку воріт Щенсного. Польський голкіпер не міг зрозуміти, що відбулося.

Відео голу Тюрама

Підопічні Сімоне Індзагі здобули психологічну перевагу та розвинули успіх в середині тайму. Дюмфріс отримав скидку головою від Ачербі та ударом бісеклетою вдруге засмутив голкіпера "Барси".

Відео голу Дюмфріса

Барселона прокинулася через три хвилини. Ламін Ямаль увімкнув режим Мессі та красивим ударом від стійки скоротив розрив у рахунку.

Відео голу Ямаля

Ще до свистка на перерву "блаугранас" зуміли відновити статус-кво. Рафінья скинув головою м'яч у воротарський майданчик, де вільний Ферран Торрес з кількох метрів розстріляв ворота Яна Зоммера.

Відео голу Торреса

Залишили інтригу на другий матч

Після відпочинку команди продовжили грати у відкритий футбол. Захист господарів не вражав надійністю. На 50-й хвилині захисник Інтера Дімарко був першим на підбиранні, але пробив вище воріт з вигідного положення.

Успіх Інтеру приніс черговий кутовий. Дюмфріс перестрибнув захисників Барселони та відправив м'яч під поперечину.

Відео другого голу Дюмфріса

Каталонці вирішили теж не відставати від суперника. Рафінья гарматним пострілом з-за меж штрафного майданчика струсонув поперечину, але м'яч після відскоку влучив у спину Зоммера та влетів у ворота. Рахунок знову нічийний – 3:3.

Відео автогола Зоммера

На 75-й хвилині цього видовищного поєдинку м'яч вчетверте опинився у воротах Щенсного. Однак арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд.

За три хвилини до кінця матчу Ямаль вкотре перевірив на міцність поперечину воріт Інтера. Італійцям пощастило в цьому епізоді.

До фінального свистка рахунок не змінився. Суперники залишили інтригу про володаря заповітної путівки на другий поєдинок.

Матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів Інтер – Барселона відбудеться у вівторок, 6 травня. За підсумком протистояння визначиться перший учасник фіналу.