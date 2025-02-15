Нулі на користь Баварії: Баєр не зміг пробити оборону мюнхенців

Баварія у минулому сезоні з тріском програла Баєру боротьбу за чемпіонство Бундесліги. Мюнхенці прагнуть помститись "фармацевтам" та вибороти "золоту тарілку" німецького чемпіонату.

Баєр – Баварія 0:0

Сьогодні, 15 лютого, у Німеччині відбувся 22-й тур Бундесліги сезону-2024/2025. Головною вивіскою футбольного вікенду став матч між Баєром та Баварією, повідомляє 24 канал.

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Сумні нулі у Леверкузені

Леверкузенці мали кров з носа, але вигравати Баварію, щоб залишитись у чемпіонській гонці. Наразі мюнхенський клуб лідирує у Бундеслізі, маючи перевагу над Баєром у 8 очок.

"Фармацевти" вийшли на матч з наміром перемагати Баварію. Підопічні Хабі Алонсо контролювали м'яч та створювали небезпечні моменти. Мюнхенці ж мали відбиватись.

Попри усім намагання гравців Баєра м'яч не заходив у ворота. Мануеля Ноєра постійно рятувала поперечка або штанга. Перевага "фармацевтів" була помітною, адже Баварія не змогла завдати жодного удару у площину.

На останніх хвилинах матчу Баєр мав нагоду вирвати перемогу. Але Флоріан Вірц пробив повз ворота з вбивчої позиції. У підсумку матч завершився з рахунком 0:0.

Баварію повністю влаштувала нічия проти прямих конкурентів у боротьбі за чемпіонство. Мюнхенці продовжують комфортно крокувати до наступного тріумфу у німецькій Бундеслізі.