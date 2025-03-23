Фіаско в Генку: Україна програла Бельгії та втратила шанс вийти в еліту Ліги націй

У неділю, 23 березня, відбувся матч-відповідь між збірними Бельгії та України у рамках плей-оф Ліги націй. За підсумками двох зустрічей Бельгія зберегла місце в елітному дивізіоні "А".

Бельгія – Україна 3:0

Голи: де Кейпер, 70, Лукаку, 76, 86

У першому поєдинку протистояння Україна впевнено перемогла Бельгію з рахунком 3:1. У матчі-відповіді команда Сергія Реброва повинна була зберегти перевагу, пише 24 Канал.

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Тотальна перевага бельгійців

Головний тренер "синьо-жовтих" здивував стартовим складом. Ребров обрав схему з трьома центрбеками, сподіваючись в атаці на прудконогих Ваната та Гуцуляка.

Перед господарями стояло завдання відіграти гандикап у два м'ячі. Тож з перших хвилин підопічні Руді Гарсії взяли в облогу ворота Луніна.

На 8-й хвилині захисник "червоних дияволів" Томас Меньє міг відкрити рахунок, але голкіпер "синьо-жовтих" чудовим сейвом відбив м'яч.

Дуже активним був Кевін де Брюйне. Колишній одноклубник Зінченка постійно створював небезпеку та загострював гру. Втім, на перерву команди пішли з нулями на табло.

"Червоні дияволи" знищили захист України

У другому таймі малюнок гри не змінився. Українці відбивалися від атак бельгійців, які прагнули реабілітуватися перед власними вболівальниками.

На 62-й хвилині щастя було на боці "синьо-жовтих", коли після подачі кутового Лукаку з двох метрів пробив повз ворота.

Втома гравців збірної України далася взнаки на 70-й хвилині. Захисник бельгійців Максім де Кейпер, який щойно вийшов на заміну, елегантним ударом засмутив Луніна.

Відео голу де Кейпера

На хвилі успіху господарі поля забили другий гол. Де Брюйне виконав пас-цукерку на Лукаку в штрафний майданчик, де форвард у падінні через себе відправив м'яч у ворота.

Відео першого голу Лукаку

За чотири хвилини до кінця основного часу Лукаку оформив дубль та зняв питання про переможця матчу.

Відео другого голу Лукаку

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Бельгії з рахунком 3:0. Україна втратила шанс вийти в еліту та проведе наступний сезон в дивізіоні В Ліги націй.