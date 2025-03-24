"Зробив усе, щоб ми програли": експерт назвав винуватця у фіаско України в матчі з Бельгією

У неділю, 23 березня, збірна України з футболу провела поєдинок плей-оф Ліги націй-2024/2025. Суперником "синьо-жовтих" була національна команда Бельгії.

"Червоні дияволи" змогли взяти реванш за поразку в Мурсії (1:3). Вони здобули перемогу з рахунком 3:0 та зберегли прописку в дивізіоні A.

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Експертна думка ексгравця збірної України

Після завершення матчу в Генку своєю думкою щодо виступу підопічних Сергія Реброва поділився колишній форвард Динамо Віктор Леоненко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport Express. Він розкритикував тренера "синьо-жовтих", назвавши його головним винуватцем поразки.

"Коли вибираєш на матч таку тактику, то показуєш, що тобі кінець. Річ навіть не в тактиці, а у грі. Ми не створюємо моменти, вони в нас виходять випадково. Бельгія нічого не показала, але ми все одно обіс***ися та суперник став сміливим.

Ребров зробив усе, щоб ми програли та не пройшли далі. Ми з перших хвилин віддали ініціативу Бельгії, навіть у контратаки не вибігали та показали, що нічого не вміємо. Класні в Реброва помічники. Ви вчора багато іспанського в нашій тактиці побачили? У нас був день відбору", – сказав Леоненко.

До слова. Раніше Сергій Ребров прокоментував поразку своєї команди. Він заявив, що не давав завдання грати від глухої оборони, проте Бельгія своїми діями змусила це робити.

Зазначимо, що в наступному сезоні Ліги націй збірна України гратиме в дивізіоні B. Поєдинки групового етапу відбудуться восени 2026 року.