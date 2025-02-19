Тренер Бенфіки став на захист Трубіна після матчу ЛЧ: відеоогляд гри з Монако

У вівторок, 18 лютого, відбулися поєдинки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них Бенфіка вдома приймала Монако.

Гра завершилася внічию з рахунком 3:3. Це дозволило господарям пробитися до наступного раунду, завдяки перемозі 1:0 у першій зустрічі.

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Важлива підтримка для українця

За цей матч чимало критики отримав Анатолій Трубін, якого багато вболівальників звинуватили у двох із трьох пропущених голах. Наставник "орлів" Бруну Лаже після поєдинку прокоментував виступ українського голкіпера, ставши на його захист, повідомляє 24 Канал із посиланням на A Bola.

"Чи турбує мене нестабільність гри воротаря? Ні, не хвилюйтеся. Коли Трубіну потрібно ухвалити рішення під час удару суперника, м'яч до цього моменту може пройти через десять гравців і неодноразово змінити траєкторію. Мені не потрібно окремо розбирати гру кожного футболіста.

Важливо подивитися, що ми зробили. Вони мали насичену лінію оборони з п'яти осіб, проти якої ми зіграли відмінно. Тепер нам потрібно подивитися та проаналізувати цей матч, щоб покращити нашу взаємодію з тими гравцями, які є в нашій обоймі", – сказав Лаже.

Дивіться відеоогляд матчу Бенфіка – Монако

До слова. У цьому поєдинку Анатолій Трубін також здійснив чотири сейви, віддав 9 з 15 точних передач, зробив 7 підбирань і записав в актив одну успішну гру на виході. Всього в нинішньому сезоні українець провів 35 матчів за "орлів", у яких пропустив 34 м'ячі та 16 разів залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що наступна гра Бенфіки відбудеться 22 лютого. "Орли" вдома будуть приймати Боавішту, стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.