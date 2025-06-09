"Якби не війна": ексзірка Динамо з ностальгією пригадав період виступів в Україні
- Беньямін Вербич, словенський футболіст, згадує свої виступи за Динамо Київ, які тривали чотири роки, але війна змусила його змінити клуб.
- Після Динамо Вербич перейшов в оренду в Легію, а потім на повноцінній основі в Панатінаїкос, зараз грає за Левадіакос у Греції.
Словенський футболіст Беньямін Вербич чотири роки своєї кар'єри провів у складі київського Динамо. На початку повномасштабного вторгнення він залишив Україну.
Вінгер спочатку перейшов в оренду в Легію, а згодом на повноцінній основі перебрався в Панатінаїкос. 31-річний гравець розповів, чому все ж таки вирішив не продовжувати кар'єру в УПЛ, повідомляє 24 Канал із посиланням на Gazzetta.gr.
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Вербичу подобалося грати в Україні
Футболіст зізнався, що мав тривалі перемовини з керівництвом Динамо щодо свого майбутнього у київській команді. Але військові дії змусили його змінити клубну прописку:
Мені було дуже важко залишати Динамо, переговори тривали довго. У Києві я провів свої найкращі роки, чудовий час. Можливо, я б там і залишився, якби не війна. Така була ситуація. Хоча переговори були довгими, рішення щодо Панатінаїкоса я ухвалив легко.
Зазначимо, що у складі "біло-синіх" словенець провів 121 матч. У них він забив 37 голів і віддав 12 асистів, здобувши при цьому п'ять трофеїв.
До слова. Наразі Вербич грає у складі аутсайдера чемпіонату Греції Левадіакоса, куди він перебрався взимку.
Нагадаємо, що в Динамо вперше після початку повномасштабного вторгнення може повернутися чемпіон світу у складі збірної України U-20. Його оренда в іспанській Гранаді добігла кінця й сторони вирішили її не продовжувати.