"Якби не війна": ексзірка Динамо з ностальгією пригадав період виступів в Україні

Словенський футболіст Беньямін Вербич чотири роки своєї кар'єри провів у складі київського Динамо. На початку повномасштабного вторгнення він залишив Україну.

Вінгер спочатку перейшов в оренду в Легію, а згодом на повноцінній основі перебрався в Панатінаїкос. 31-річний гравець розповів, чому все ж таки вирішив не продовжувати кар'єру в УПЛ, повідомляє 24 Канал із посиланням на Gazzetta.gr.

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Вербичу подобалося грати в Україні

Футболіст зізнався, що мав тривалі перемовини з керівництвом Динамо щодо свого майбутнього у київській команді. Але військові дії змусили його змінити клубну прописку:

Мені було дуже важко залишати Динамо, переговори тривали довго. У Києві я провів свої найкращі роки, чудовий час. Можливо, я б там і залишився, якби не війна. Така була ситуація. Хоча переговори були довгими, рішення щодо Панатінаїкоса я ухвалив легко.

Зазначимо, що у складі "біло-синіх" словенець провів 121 матч. У них він забив 37 голів і віддав 12 асистів, здобувши при цьому п'ять трофеїв.

До слова. Наразі Вербич грає у складі аутсайдера чемпіонату Греції Левадіакоса, куди він перебрався взимку.

Нагадаємо, що в Динамо вперше після початку повномасштабного вторгнення може повернутися чемпіон світу у складі збірної України U-20. Його оренда в іспанській Гранаді добігла кінця й сторони вирішили її не продовжувати.