Берінчик проти Девіса: де та коли дивитись титульний бій в Україні – розклад трансляцій

У ніч із 14-го на 15-те лютого (в Україні) Денис Берінчик проведе свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. На ринзі зійдуться два непереможні боксери.

Суперником Дениса Берінчика стане непереможний американський боксер Кейшон Девіс (12 перемог, 8 нокаутів та нуль поразок). Українець зійдеться в одному ринзі легендарної "Медісон-сквер-гарден" зі значно молодшим від себе опонентом. Берінчику на момент бою буде 36 років, а Кейшону – 25, повідомляє 24 Канал.

До теми Битва непереможних: які шанси Берінчика не втратити титул чемпіона у бою проти Девіса

Перший захист титулу для Берінчика

Девіс може зробити собі подарунок до дня народження, якщо переможе Дениса. 28 лютого американець святкуватиме 26-річчя.

На кону стоятиме титул WBO, який український боксер здобув у попередньому своєму поєдинку проти мексиканця Мануеля Наваррете (18 травня 2024-го року). Це бій є крайнім для Берінчика, за спиною якого вже 19 поєдинків, в усіх перемагав (9 – нокаутом).

Натомість Девіс востаннє виходив у ринг у листопаді минулого року, коли відправив у нокаут аргентинця Густаво Лемоса вже у 2-му раунді.

Хто покаже бій Берінчик – Девіс

Офіційним транслятором бою Берінчик – Девіс в Україні буде вже традиційно медіасервіс MEGOGO. Саме завдяки MEGOGO прихильники боксу зможуть побачити не лише бій Берінчика, а й повний андеркард, який передуватиме головному поєдинку вечора боксу 14 лютого.

Переглянути вечір боксу можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Трансляція буде традиційно доступна у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі у розділі "Телебачення", який з’явиться на медіасервісі у день боксерської події.

Деталі щодо коментаторів, передматчевої студії будуть відомі дещо пізніше. Також згодом стане відомий і час початку вечора боксу та головного поєдинку за участю Дениса Берінчика.