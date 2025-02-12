Берінчик – Девіс: онлайн-трансляція пресконференції боксерів перед боєм

Денис Берінчик та Кейшон Девіс 12 лютого поспілкуються із журналістами напередодні очного бою у Нью-Йорку. Стежити за пресконференцією у прямому ефірі можна безпосередньо на сайті 24 Каналу.

11 лютого боксери вперше зійшлись у дуелі поглядів. Під час очної битви Кейшон Девіс намагався спровокувати Дениса Берінчика на емоції та постійно показував на титул, пише 24 Канал.

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Що скажуть боксери перед боєм

Вже 12 лютого боксери проведуть пресконференцію, на якій поділяться очікуваннями від поєдинку та по її закінченню знову можуть зійтись у дуелі поглядів.

Чим менше днів до поєдинку, тим більше гучних заяв видає непереможний американський боксер. Хоча до битви на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку обидва бійці підходять із ідеальними статистиками. У Берінчика усі 19 виграних боїв, а у Девіса – 12 перемог у 13-ти боях (один бій був зарахований таким, що не відбувся).

Важливо! Пресконференція розпочнеться 12 лютого о 21:00 (за київським часом).

Берінчик – Девіс: онлайн-трансляція пресконференції

Нагадаємо, що на кону бою буде стояти пояс чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, яким володіє Берінчик. Його Денис здобув у попередньому поєдинку проти мексиканця Емануеля Наваррете (18 травня 2024 року).