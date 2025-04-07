Європейський гранд планує підписати зірку Манчестер Сіті

Поточний сезон у розпалі, але Реал вже готується до наступної кампанії. "Королівський клуб" визначився з потенційним новачком, якого підпишуть влітку цього року.

Мадридці мають наміри підписати гравця з Англійської Прем'єр-ліги. "Вершкові" націлились на зіркового півзахисника Манчестер Сіті, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichjaes.net.

Читайте також Реал оприлюднив заявку на матч проти Арсенала у Лізі чемпіонів: чи зіграє Лунін

Цікавий варіант

Пеп Гвардіола запланував велику перебудову у клубі через провал "містян" у поточному сезоні. Іспанський спеціаліст виставить за двері чимало, у тому числі зіркових, гравців.

Що може зіграти на користь Реалу. "Королівський клуб" зацікавився зірковим гравцем Манчестер Сіті Бернарду Сілва та планує здійснити його трансфер влітку 2025 року.

Цікаво, що Реал добре знайомий із португальцем, адже іспанський клуб протягом останніх років часто перетинався з МанСіті у Лізі чемпіонів, де Бернарду Сілва забивав мадридцям.

До слова. Контракт Бернарду Сілви з Манчестер Сіті розрахований до літа 2026 року. Тому "містяни" можуть відпустити португальця за невеликі кошти, що влаштує Реал.

У поточній кампанії Бернарду Сілва зіграв у 41 матчі за Манчестер Сіті у всіх турнірах. На рахунку португальського півзахисника чотири забиті м'ячі та три результативні передачі.