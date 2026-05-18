Де відбудеться бій Олександра Усика і Ріко Верховена

Олександр Усик вперше з літа 2025 року повертається на ринг: його суперником буде відомий кікбоксер з Нідерландів Ріко Верховен. Бій отримав назву "Слава у Гізі" через свою унікальну локацію.

Єгипет вперше в історії прийматиме титульний боксерський поєдинок у хевівейті. Арена для двобою не буде схожа на жоден інший майданчик, де билися елітні боксери, пише 24 Канал.

Як виглядатиме арена бою Усик – Верховен?

Організатори надихнулися виступом у Гізі біля легендарних пірамід відомого діджея Тієсто. Виконавець розважав публіку на спеціальній сцені, побудованій без вкопування чи важких конструкцій, щоб не пошкодити місця археологічних розкопок.

Очікується, що на бій Усика та Верховена також буде споруджено унікальну футуристичну арену, яка не завдасть шкоди історичним місцям і водночас створить найбільш мальовниче тло для боксерського вечора в історії.

Навіть звукові системи будуть спроєктовані таким чином, щоб важкі баси та голос ринг-енаунсера не зашкодили тисячолітнім пірамідам. Після проведення заходу арену розберуть, повернувши туристичній локації її звичний вигляд.

Коли відбудеться бій Усик – Верховен?

Довгоочікуваний поєдинок тричі абсолютного чемпіона світу з боксу і найбільш успішного кікбоксера сучасноті запланований на суботу, 23 травня.

Перед головною подією вечора зібраний чималий андеркард, в якому знайшлося місце і для бою українця Даніеля Лапіна.

Вихід Олександра Усика і Ріко Верховена в ринг очікується не раніше 23:00 за київським часом, але цей час може бути змінений залежно від завершення попередніх поєдинків.