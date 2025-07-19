Легендарний тренер вважає, що Усик повинен покинути бокс після реваншу з Дюбуа

Олександр Усик незабаром проведе свій наступний бій після перемоги над Тайсоном Ф'юрі у грудні 2024 року. Український боксер у запеклому реванші зустрінеться з Даніелем Дюбуа.

Весь світ говорить про довгоочікуваний реванш Усик – Дюбуа. Відомий футбольний тренер Мирон Маркевич поділився думками щодо майбутнього бою, повідомляє 24 канал із посиланням на БЛІК.

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Кого обрав Маркевич у реванші Усик – Дюбуа?

Мирон Маркевич заявив, що як і всі буде вболівати за Олександра Усика. Легенда українського футболу вважає, що Король хевівейту однозначно переможе Даніеля Дюбуа у реванші.

Краще, звичайно, нокаутом, але за очками теж нормально, головне – перемогти,

– сказав Маркевич.

Тренер також поділився думками щодо слів Олександра Усика стосовно того, що боксер проведе один бій після Даніеля Дюбуа та покине бокс.

Мирон Маркевич, вважає, що це правильне рішення, але треба виграти обидва бої. На його думку, український чемпіон має завершити кар'єру красиво.

Зверніть увагу! Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Головний бій історичного вечора боксу заплановано не раніше 23:30 за київським часом.

Раніше повідомляли, що Аліна Шатернікова зробила прогноз на реванш Усик – Дюбуа у Великій Британії. Колишня чемпіонка світу вважає, що це буде конкурентний бій.