Реванш Усик – Дюбуа: о котрій годині відбудеться головний бій вечора боксу

Незабаром у Великій Британії відбудеться головна боксерська подія року. У запеклому реванші Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа.

Вже 19 липня 2025 року світ дізнається ім'я наступного абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні. Олександр Усик та Даніель Дюбуа битимуться на легендарному стадіоні "Вемблі", повідомляє 24 канал.

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Коли почнеться реванш Усик – Дюбуа

Вечір боксу головною подією якого буде реванш Усик – Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня. Початок спортивного шоу на "Вемблі" заплановано на 19:00 за київським часом.

Тоді як мейнкард реваншу Усик – Дюбуа має розпочатись о 20:30 за київським часом. Першими у рингу з'являться українські боксери Андрій Новицький та Владислав Сіренко – на кону бою чемпіонський титул WBC International у хевівейті.

Головний бій грандіозного вечора боксу Усик – Дюбуа розпочнеться приблизно о 23:30 за київським часом. За регламентом "Вемблі" спортивне шоу завершиться о 1 ночі за Києвом (23:00 за місцевим часом).

До слова. Вперше Олександр Усик зустрівся з Даніелем Дюбуа у 2023 році. У бою у польському Вроцлаві український чемпіон зупинив британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше ми повідомляли, де в Україні можна подивитись реванш Усик – Дюбуа 19 липня 2025 року.