Я грішник, – Усик відверто зізнався про реакцію на образи перед реваншем проти Дюбуа

У суботу, 19 липня 2025 року у Великій Британії відбудеться довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Навколо божевільного бою вирують шалені пристрасті.

Олександр Усик розповів, як реагує на образи у свій бік. Український боксер розповів про те, якою буде молитва перед поєдинком проти Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

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Як Усик реагує на образи?

Олександр Усик наголосив, що йому все одно на образи у свій бік від суперників або його фанатів. Боксер підкреслив, що він вірить у Ісуса Христа, а все інше байдуже.

Ти шахрай, ти поганий хлопець, бла-бла-бла – мені все одно. Я знаю, що у мене всередині, я знаю свого Бога. Багато людей будуть казати: Ти поганий, твоя команда погана" – але я знаю, що моя команда хороша. Можливо, я поганий, бо я грішник. Але щодня я кажу: Будь ласка, подаруй мені дар. Допоможи мені. Пробач мене. Для мене це не має значення,

– сказав Усик.

Олександр Усик розповів, що перед боєм проти Даніеля Дюбуа подякує Богу за можливість битись сьогодні.

Будь ласка, збережи мене. Збережи мою віру. Збережи моє життя і збережи мою православну віру. Не просто віру як щось фізичне, а віру – бо той, хто вірить, той справжній герой, – додав боксер.

Нагадаємо, що вечір боксу у на стадіоні "Вемблі" Лондоні розпочнеться о 19:30 за київським часом. Головний бій спортивного шоу реванш Усик – Дюбуа стартує не раніше 23:30 за Києвом.

Раніше повідомляли, що Алі Башир висловився про реванш Усик – Дюбуа. Колишній тренер українського боксера розповів, як завершиться протистояння.