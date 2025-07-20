Серед найвеличніших боксерів в історії: журнал "The Ring" присвятив Усику постер
- Журнал "The Ring" присвятив українському боксеру Олександру Усику постер, зобразивши його серед найвеличніших боксерів в історії.
- Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у реваншевому бою на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
- Це був другий бій між Усику і Дюбуа, перший також закінчився перемогою Усика нокаутом у дев'ятому раунді.
Журнал "The Ring" присвятив Усику постер. Його зобразили серед легенд боксу.
Цей постер присвячений перемозі Усика над Дюбуа. Про це повідомляє 24 Канал.
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Як виглядає постер з Усиком від "The Ring"?
Журнал "The Ring" присвятив українському боксеру Олександру Усику постер. Його зобразили серед найвеличніших боксерів в історії з українським прапором.
Постер з Усиком від "The Ring"
Нагадаємо, Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у реваншевому бою на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Усик контролював більшість раундів, завершивши поєдинок у четвертому раунді. Усик завершив бій блискуче: спершу відправив Дюбуа в нокдаун, а вже за кілька секунд "Динаміт" вдруге опинився на настилі рингу. Рефері зупинив поєдинок – переміг українець.
Це був другий бій між ними; перший відбувся у серпні 2023 року, де Усик також переміг нокаутом у дев'ятому раунді.