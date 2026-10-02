У Фінляндії розшукують українського бійця ММА: раніше його неодноразово ув’язнювали

Український боєць ММА зник у Фінляндії після виникнення важких життєвих обставин. Знайомі не знають, де знаходиться спортсмен.

Бійця найближчим часом повинні були депортувати з країни. Проте, наразі невідомо, де перебуває Володимир Голубєв, пише Iltalehti.fi.

Що відомо про долю Голубєва

Спортсмен з України прожив у Фінляндії 11 років. Протягом цього часу його неодноразово засуджували за різні правопорушення. Саме тому у квітні фінська влада ухвалила рішення про депортацію нашого земляка. Зокрема, боєць з нікнеймом "Vovan Sambo" отримував покарання у вигляді чотирьох років і шести місяців ув'язнення за тяжкий злочин, пов'язаний із наркотиками.

Про зникнення українця повідомив його друг Рамін Амірхані. Він зазначив, що востаннє бачив зниклого 23 вересня. Того ж дня українець потрапив до лікарні.

У розмові з фінськими журналістами адвокатка Голубєва Бріт Софія Удам не назвала його точного місцезнаходження, причини вересневої госпіталізації та того, чи перебуває він зараз у Фінляндії.

Що відомо про кар’єру Голубєва

Атлет зарекомендував себе у кількох бойових видах спорту. Відомо, що він був чемпіоном Фінляндії з муай-тай. Статистичний портал Sherdog зазначає, що у ММА Голубєв має дві перемоги у трьох професійних поєдинках.

Минулого разу у клітку він виходив у березні у Гельсінкі, де больовим прийомом переміг фіна Ромео Танвіра.