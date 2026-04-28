Спорт, що змінює долі: у Львові відбувся благодійний забіг Kordon Race на підтримку ветеранів
25 квітня територія комплексу Emily Resort у Львові стала центром незламності та єдності. Близько 400 учасників вийшли на старт масштабних змагань.
Учасники змагались в бігу з перешкодами Kordon Race та трейлового забігу Kordon Trail. Головною метою заходу став збір коштів на розвиток Kordon Academy, повідомляє 24 Канал.
До теми KORDON RACE 2026: забіг, що об'єднує заради підтримки ветеранів, повертається
Які змагання пройшли у Львові?
Це унікальний ветеранський освітньо-спортивний центр. Проєкт спрямований на те, щоб допомогти захисникам пройти шлях від фронту до цивільного життя через реабілітацію, спорт та здобуття нових професійних навичок.
Особливу увагу прикували забіги в категорії Special, у яких взяли участь понад 30 ветеранів. Багато з них долали складну трасу на протезах, демонструючи неймовірну силу волі.
Як пройшов Kordon Race-2026
Для учасників Kordon Race це не просто медаль на фініші, а символ успішного повернення до активного життя. Також цікавим був формат дитячі старти Children, який зібрав десятки маленьких атлетів, які долали свої перші перешкоди.
Kordon Race – це територія, де стираються кордони між цивільними та військовими. Сьогодні ми не просто бігли. Ми підтримали створення Kordon Academy, місця, де наші ветерани зможуть знайти нові сенси та підтримку після повернення з війни,
– підкреслив організатор змагань Kordon Race Петро Жовнич.
Одним із найяскравіших моментів дня стали показові виступи кінологів ДПСУ. Глядачі та учасники мали змогу побачити службових собак у дії: від затримання умовних правопорушників до пошуку заборонених предметів.
Окрім виступів, працювали інтерактивні зони, де кожен міг поспілкуватися з фахівцями та дізнатися більше про особливості підготовки чотирилапих захисників кордону.