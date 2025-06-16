"Я теж говорю російською": хлопець, з яким посварився Селезньов, розповів нові деталі скандалу

Український футболіст Євген Селезньов вступив у конфлікт з 16-річним футбольним блогером. Причиною суперечки стало прохання перейти на українську мову.

Футбольний блогер, з яким вступив у конфлікт Євген Селезньов, прокоментував їхню суперечку. Він зазначив, що не намагався на цьому "похайпитись", пише 24 канал з посиланням на Тік-Ток Renepro.

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Юнак відповів на хейт коментаторів

Блогер розповів, що не намагався якось набрати активу за допомогою цього відео, адже сам в житті розмовляє російською мовою.

У медійному просторі я розмовляю українською мовою. Я ні в якому разі не хотів хайпитись на цій темі. Це був просто емоційний момент з матчу. Це як у всіх, просто воно набрало багато переглядів,

– сказав юнак.

Нагадаємо. У коментарях більшість користувачів підтримали саме Євгена, зазначивши, що 16-річний юнак провокував футболіста та взагалі повинен мати повагу до старших.

Відзначимо, що Євген Селезньов завершив свою професійну кар'єру ще у 2023 році у складі закарпатського Миная.