Українець забив за Баварію "гол Лобановського" та претендує на відзнаку

Українець Богдан Оліченко відзначився ефектним голом за Баварію-2 та претендує на нагороду за найкраще взяття воріт місяця. Його удар нагадує легендарний "сухий лист" Валерія Лобановського.

Півзахисник збірної України U-19 забив у вересневому матчі проти Айхштетта. Тепер його гол опинився серед претендентів на престижну відзнаку в системі мюнхенського клубу, передає 24 Канал.

Оліченко забив неймовірним ударом

У поєдинку Баварія-2 – Айхштетт українець відкрив рахунок уже на 20-й хвилині. Оліченко виконав кутовий і вирішив не подавати у штрафний майданчик, а пробити безпосередньо по воротах.

Гол Богдана Оліченка у ворота Айхштетта: дивіться відео

М'яч по неймовірній траєкторії залетів у сітку, а голкіпер гостей виявився безсилим врятувати свою команду. У підсумку дубль Баварії здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0.

За характером виконання гол Оліченка можна порівняти з легендарним "сухим листом" Валерія Лобановського. Саме так називають удари, після яких м'яч закручується у повітрі та несподівано змінює траєкторію.

Українець змагається із зірками Баварії

Ефектне взяття воріт не залишилося без уваги. Гол Оліченка номінували на звання найкращого гола місяця в Баварії.

Конкуренція у 19-річного українця серйозна. Серед інших претендентів опинилися футболісти основної команди мюнхенців Альфонсо Девіс, Майкл Олісе та Джамал Мусіала. Також за нагороду змагається футболістка жіночої команди Баварії Момоко Танікава.

Оліченко перебрався до структури Баварії у 2022 році. Наразі його контракт із мюнхенським клубом чинний до 30 червня 2027 року.