Гравець збірної України забив "сухим листом" у складі Баварії

За другу команду мюнхенської Баварії у німецькій Регіональній лізі виступає український хавбек Богдан Оліченко. Представник збірної України U-19 відзначився досягненням, яке багатьом гравцям залишається не під силу упродовж всієї кар'єри.

Баварія-2 грала матч із Айхштеттом, а Оліченко вийшов у стартовому складі. Саме він поклав початок впевненій перемозі над суперником, пише 24 Канал.

Як Оліченко забив за Баварію у Регіональній лізі

Взяття воріт у виконанні українського хавбека видалося неймовірним: Богдану вдався так званий "сухий лист", коли м'яч після кутового потрапив до сітки воріт суперника, так і не доторкнувшись ні до кого з інших гравців.

Гол українця Богдана Оліченка "сухим листом" за Баварію: дивіться відео

Натхненна таким рідкісним явищем не лише у юнацькому, але й у дорослому футболі, Баварія полетіла вперед і зрештою розгромила Айхштетт з рахунком 3:0.

Богдан Оліченко в Баварії – статистика цього сезону

Для хавбека цей був перший гол в сезоні за 5 зіграних матчів і друга результативна дія – раніше він вже відзначався асистом.

Контракт українця з Баварією чинний до літа 2027 року. Аналітичні портали оцінюють його трансферну вартість у 150 тисяч євро.

Цікаво, що у дубля Баварії справи у чемпіонаті йдуть набагато гірше, аніж у головної команди в Бундеслізі. Мюнхенці після 7 турів примудрилися здобути лише 7 очок і йдуть аж на 14-ій позиції у турнірній таблиці.