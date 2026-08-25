У дебютному матчі Довбика за Болонью на поле вперше вийшов Муссоліні

Українець Артем Довбик став не єдиним помітним дебютантом у матчі першого туру Серії А між Болоньєю та Лаціо. На поле у складі "орлів" вийшов футболіст, чиє прізвище навіть сам клуб воліє не називати.

Йдеться про Романо Флоріані Муссоліні – правнука італійського диктатора-фашиста. Йому довелося вступити у гру замість травмованого партнера вже на 19-ій хвилині, пише 24 Канал.

Дебют Муссоліні за Лаціо

Римський Лаціо і так має в Італію славу найбільш праворадикального клубу з фанатською базою, яка часто не цурається повторювати ідеологію та методи 20-30-х років минулого століття. Картину доповнює присутність у складі футболіста із прізвищем Муссоліні.

Романо Флоріані – нащадок не лише диктатора, а ще й відомої акторки та моделі Софі Лорен. Йому було дозволено носити подвійне прізвище, що не характерно для Італії.

Цікаво, що розпочинав свій шлях у футболі він з Роми, але ще на юнацькому рівні перебрався до Лаціо. Ходив по орендах, і лише цього сезону нарешті залишився у ростері римлян і зміг дебютувати за команду в Серії А.

Сталося це, коли ушкодження зазнав Адам Марушич. Лаціо у своїх соцмережах вирішив утриматися від того, щоб називати прізвище свого дебютанта, і написав просто "Флоріані М."

Химерного символізму надає виходу гравця і той стадіон, на якому відбувалася гра у Болоньї. Це арена Ренато даль Ара, яка раніше називалася Літторіале. Її у 1927 році відкривав прадід Романо Беніто Муссоліні.

Як зіграв Довбик у матчі Болоньї та Лаціо

Українець вийшов на заміну у другому таймі, коли рахунок вже був 1:0 не на користь його команди. Змінити ситуацію Артему не вдалося, хоча одну нагоду він мав. В тій ситуації добре зіграв захисник римлян.