Довбик врятував Рому від поразки: "вовки" на останній хвилині вирвали нічию у Болоньї

У матчі 20-го туру Серії А Рома на виїзді зустрічалася з Болоньєю. Одним з героїв поєдинку став український форвард римлян Артем Довбик.

Болонья – Рома 2:2

Голи: Даллінга, 61, Фергюсон, 65 (пен.) – Салемакерс, 58, Довбик, 90+8 (пен.)

У неділю, 12 січня, на стадіоні "Ренато Даль'Ара" відбувся матч 20 туру Серії А Болонья – Рома. У складі гостей на поле вийшов українець Артем Довбик, пише 24 Канал.

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Десятий гол Довбика за Рому

У першому таймі суперники обійшлися без забитих м'ячів, залишивши найцікавіше на другу половину гри.

Римляни першими відкрили рахунок. Бельгійський хавбек Роми Алексіс Салемакерс крученим ударом відправив м'яч до сітки воріт Болоньї.

Господарі дуже швидко відігралися та вийшли вперед. Спочатку Даллінга скористався пасом Одгора. А через чотири хвилини Фергюсон реалізував пенальті у ворота Роми.

Переможний для Болоньї рахунок тримався до 90+8 хвилини. Підопічні Клаудіо Раньєрі заробили пенальті на останній хвилині поєдинку, який холоднокровно забив Довбик.

Відео голу Довбика

Для українського форварда цей гол став 10-м у формі Роми та 6-м у Серії А.

Відеоогляд матчу Болонья – Рома

Гра завершилася з рахунком 2:2. Гості завдяки голу Довбика врятувалися від поразки.