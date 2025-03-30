Забарний не втримав Голанда: Манчестер Сіті переміг Борнмут та вийшов у півфінал Кубка Англії

У неділю, 30 березня, відбулися два останні чвертьфінальні матчі Кубка Англії. В одному з них Манчестер Сіті зустрічався з Борнмутом.

Борнмут – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Еванілсон, 21 – Голанд, 49, Мармуш, 63

У стартовому складі господарів поля вийшов Ілля Забарний. Український центрбек повинен був нейтралізувати головну ударну силу МанСіті Ерлінга Голанда, пише 24 Канал.

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Вольова перемога команди Гвардіоли

Вже на 14-й хвилині бомбардир "містян" отримав нагоду поповнити свій снайперський рахунок. МанСіті заробив пенальті після гри рукою хавбека "вишень" Телера Адамса. До позначки підійшов Голанд. Голкіпер Борнмута Кепа Аррісабалага вгадав напрямок польоту м'яча, зіпсувавши старання норвежця.

Не забиваєш ти, забивають тобі. Футбольне правило зіграло на користь господарів. Еванілсон отримав пас від Клюйверта та вивів свою команду вперед.

На перерву команди пішли з рахунком 1:0 на користь команди Забарного. Після відпочинку підопічні Гвардіоли зуміли переломити хід зустрічі.

Спочатку Голанд реабілітувався за промах в першому матчі, реалізувавши вихід віч-на-віч з голкіпером. Норвежець через травму змушений залишити поле на 58-й хвилині.

Його справу завершили партнери по команді. Омар Мармуш, який замінив Голанда, на 61-й хвилині забив переможний гол.

До кінця ігрового часу цифри на табло не змінилися. Манчестер Сіті здобув перемогу з рахунком 2:1 та продовжить боротьбу за трофей.

Відеоогляд матчу Борнмут – Манчестер Сіті