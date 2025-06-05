Названо суму, за яку Борнмут готовий відпустити Забарного

Ілля Забарний два сезони поспіль провів на високому рівні у складі Борнмута. Своїми стабільними виступами він привернув до себе увагу низки європейських грандів.

Вже цього літа захисник "вишень" може змінити клубну прописку. Головним претендентом на гравця збірної України є ПСЖ, повідомляє 24 Канал із посиланням на L'Équipe.

Читайте також Лідер збірної України опинився у символічній збірній останнього туру АПЛ

Який цінник вивісив Борнмут за українця

Французький клуб серйозно налаштований підписати 22-річного футболіста. Тривалий час вважалося, що Борнмут не відпустить ще одного центрального захисника після продажу Діна Гейсена в Реал, проте ця позиція все ж таки може змінитися.

Зазначається, що "вишні" будуть готові відпустити Іллю Забарного, якщо отримають дуже привабливу пропозицію. Вони можуть погодитися на трансфер українця за 50 мільйонів євро й ПСЖ здатний задовольнити цю фінансову вимогу.

Нагадаємо, що новоспечений переможець Ліги чемпіонів ще в січні хотів підписати Іллю, але тоді він відмовився від переходу через російського воротаря Матвєя Сафонова. Наразі ходять активно чутки, що заради підписання українського футболіста французький клуб готовий буде продати "запорєбрикового" голкіпера.

До слова. Ілля Забарний виступає за Борнмут з січня 2023 року. За цей час він провів 86 матчів у складі "вишень", у яких відзначився голом та асистом.

Раніше повідомлялося, що у структурі Борнмута з'явився ще один українець. Ілля Забарний вже встиг його привітати з цією подією.