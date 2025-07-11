Рідні стіни можуть нашкодити Дюбуа у реванші з Усиком: історія боїв "Динаміта" у Британії

Вже 19 липня 2025 року Даніель Дюбуа офіційно отримає шанс взяти реванш в Олександра Усика. "Динаміт" може увійти в історію боксу на лондонському "Вемблі".

Якщо того вечора Даніель Дюбуа завдасть поразки Олександру Усику, то стане першим боксером в історії, який переміг "Українського Кота" на профі-рингу. Напередодні реваншу український чемпіон зберігає ідеальну статистику у вигляді 23-х переможних боїв поспіль боїв у професіоналах (14 – нокаутом), повідомляє 24 Канал.

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Як Даніель Дюбуа боксував у Великій Британії

Статистика Дюбуа у професіоналах вражає не менше – 22 перемоги (21 – нокаутом) при 2-х поразках у 24-х поєдинках. Цікаво, що із них 19 боїв Даніель провів за підтримки рідних британських трибун. Реванш із Усиком стане для нього ювілейним 20-м на території Великої Британії.

Розповідаємо про виступи Дюбуа за підтримки трибун, де Даніель зазнав першої поразки у професійній кар'єрі та чому рідні трибуни можуть негативно вплинути на "Динаміта" у реванші проти Усика.

Свій дебютний бій у професіоналах майбутній суперник Олександра провів у квітні 2017-го, коли в Усика була вже серія із 11 переможних боїв поспіль. Першим суперником Дюбуа став його земляк Маркус Келлі. Британська битва, яка відбувалась на арені в Манчестері, тривала лише 35 секунд. Вже у першому раунді Даніель переміг земляка технічним нокаутом.

Відео бою Дюбуа – Келлі

Вже після такого яскравого дебюту у професіоналах, відомий промоутер Френк Воррен поклав своє око на "Динаміта". Впливовий функціонер запевнював, що вже життя мріяв попрацювати пліч-о-пліч із таким боксером як Дюбуа.

Відтоді ще 16 поєдинків поспіль Даніель боксував за підтримки рідних трибун. Даніель майже не знав, як це боксувати у пізніх раундах. Аж 15 своїх поєдинків британець завершував достроковою перемогою ще до екватора бою.

Виключенням лише став двобій проти Кевіна Джонсона, який тривав усю дистанцію у вигляді 10 раундів. Їх битва відбулась 2018 року у британському місті Лестер та закінчилась тріумфом Дюбуа.

При цьому всьому Дюбуа ще й завойовував титули чемпіона Європи за версією WBO, WBO Global, Великої Британії BBBofC British, Співдружності, WBC Silver та WBO International.

Дебютна поразка Дюбуа у професіоналах

Три роки Даніель Дюбуа не знав гіркого смаку поразок. Поки йому не довелось розділити один ринг із Джо Джойсом. Той роковий поєдинок відбувся 28 листопада 2020 року на "Church House" у Лондоні. Символічно, що саме земляк Дюбуа та ще й на території Великої Британії завдав йому першої поразки у професійній кар'єрі.

Зі старту бою Даніель намагався діяти у притаманному для себе стилі, викидавши потужні удари у голову Джойса. Натомість Джо діяв переважно джебом. Така тактика Джойса спрацювала у 6-му раунді, коли черговий його джеб майже закрив одне око "Динаміта". Після чого Джо Джойс продовжив нещадно громити Даніеля.

Вже у 10-му раунді такий хід подій достроково завершив їх бій. Дюбуа відмовився продовжувати поєдинок, втративши усі свої титули та шанс завоювати пояс чемпіона Європи EBU у важкій вазі. Титули дістались Джойсу, а Дюбуа був змушений признати свою першу поразку на профі-рингу.

Відеоогляд бою Дюбуа – Джойс

Переможне повернення після першої поразки

Вже 5 червня 2021 року прихильники боксу побачили повернення Дюбуа у ринг після дебютної поразки. Також цей бій ознаменувався тим, що закрив серію із 17-ти поспіль домашніх поєдинків Даніеля. Цього разу суперником "Динаміта" став румун Богдан Діну. У цей вечір боксу поціновувачі цього виду спорту знову побачили у ринзі старого та доброго Даніеля Дюбуа.

Британський боксер закрив суперника вже у 2-му раунді. Даніель переможно повернувся у ринг та завоював вакантний титул "тимчасового" чемпіона WBA у важкій вазі.

Як Дюбуа переміг Діну: дивіться відеоогляд

Два роки не боксував на британській землі: вдалі вояжі за океан

Свій наступний бій на британській землі Дюбуа провів після 2-річної перерви. Під час цього вояжу на гостьові поєдинки Даніель не лише зумів продовжити свою серію із перемог, а й провести сумарно у двох боях лише 5 раундів.

Даніель поглузував із двох американців у США – Джо Кусумано та Тревора Браяна. Вже 3 грудня 2022 року Дюбуа у третьому раунді оформив дострокову перемогу над представником ПАР Кевіном Лерена, успішно захистивши свій пояс WBA (Regular).

Дюбуа – Лерена: відеоогляд бою

Усик покарав Дюбуа за удар нижче пояса

26 серпня 2023 року Даніель Дюбуа офіційно повернувся на ринг. І хоч цей двобій відбувся за межами Великої Британії, але його точно не можна було оминути увагою. Суперником британця став володаря чемпіонських поясів за версіями WBA (Super), WBO, IBF, IBO, The Ring Олександр Усик, а сам поєдинок відбувся у польському місті Вроцлав.

Майже ідеальна статистика Дюбуа та вибухова сила британця, аж ніяк, не злякала українського козака.

Однак вже у 5-му раунді Олександр побував на канвасі. Але не через нокдаун, а через удар нижче пояса від Дюбуа. Хоча сам Даніель та його команда досі впевнені, що цей був за усіма правилами боксу, а Олександр просто включив режим симулянта.

І даремно такий брудний удар використав Дюбуа. Цей момент ще більше розізлив Усика, який почав ще більше навалювати по корпусу та голові британця. У дев'ятому раунді Олександр відправив Даніеля у технічний нокаут, завдавши Даніелю другої поразки і поки що крайньої на профі-рингу.

Відеоогляд першого бою Усик – Дюбуа

Влаштував сенсаційне побиття Джошуа

Після цієї гіркої поразки Дюбуа вчергове ефектно закамбечив у ринг. Даніель зніс на своєму шляху Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа. Саме Ей Джей є найзірковішим боксером у цьому топ-3 суперників "Динаміта".

Якщо поєдинки проти Мілера та Хрговича відбулись у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, то бій проти Джошуа відбувся на території Британії. Це була справжня британська м'ясорубка із несподіваним фіналом.

Дюбуа отримав шанс стати повноцінним володарем чемпіонського поясу IBF після того, як Усик свідомо відмовився від даного титулу. 21 вересня 2024 року глядачі побачили дуель Дюбуа проти Джошуа, яку прийняла легендарна арена "Вемблі".



Бій Дюбуа – Джошуа / Getty Images

Вже у першому раунді колишній чемпіон світу Джошуа сповна відчув силу удару свого земляка. Нокдаун для Ентоні! Наступні трихвилинки теж були за Даніелем, який не давав навіть нормально перепочити і видихнути Ей Джею.

Безжальне побиття Джошуа закінчилось у 5-му раунді, коли Дюбуа спіймав на зустріч Ентоні. Після чого Ей Джей гепнувся на настил рингу та ще довго не міг відійти від нокауту. "Динаміт" провів успішний захист титулу IBF.

Дюбуа – Джошуа: відеоогляд бою

Цей переможний бій проти Джошуа є наразі крайнім поєдинком для Дюбуа. Вже 19 липня Даніель спробує не впасти обличчям у болото та спробувати потішити місцеву публіку!