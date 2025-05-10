Канадський хокеїст Пантерс встановив унікальний рекорд в історії Флориди
- Бред Маршан забив гол в овертаймі матчу між Пантерс та Мейпл Ліфс.
- Пантерс перемогли Мейпл Ліфс з рахунком 5:4, ведучи в серії 2:1.
У суботу, 10 травня, відбувся третій матч серії плей-офф НХЛ. В ньому Флорида Пантерс зіграла проти Торонто Мейпл Ліфс.
Гра завершилась перемогою Пантерс з рахунком 5:4. Бред Маршан став героєм матчу та встановив абсолютний рекорд, повідомляє 24 канал.
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Що підкорилось Маршану
Пантерс в основний час зіграли з Мейпл Ліфс унічию з рахунком 4:4. Після чого команди перейшли в овертайми, де флоридці здолали представників Торонто – 5:4.
На 76-й хвилині гри Бред Маршан закинув шайбу та допоміг Пантерс вирвати перемогу. Канадець відзначився голом у ворота Мейпл Ліфс у віці 36 років і 363 днів.
Таким чином Маршан став найстаршим автором голу в овертаймі матчу Кубка Стенлі за всю історію Флориди. Минулий рекорд належав Майку Хафа, який відзначився забитою шайбою у 33 роки й 96 днів.
Маршан закинув шайбу у ворота Торонто: дивіться відео
Нагадаємо, що після перемоги у третьому матчі Пантерс лідирує у серії з Мейпл Ліфс – 2:1. Четверту гру Флорида й Торонто проведуть 12 травня.