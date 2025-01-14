Учасник Олімпіади-2024 врятував життя дівчині, яка тонула в океані: героїчне відео

Бразильський кайтсерфер Бруно Лобо поділився історією з порятунку жінки. Подія відбулася під час тренування дворазового чемпіона Панамериканских ігор.

У п'ятницю, 10 січня, Бруно Лобо проводив тренування поблизу міста Сан-Луїс на півночі Бразилії. Спортсмен збирався вже завершувати заняття, коли почув крик про допомогу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм кайтсерфера.

Читайте також На чверть Ейфелевої вежі без ласт і на одному вдиху: Садурська встановила новий світовий рекорд

Дивовижний порятунок

31-річний бразилець побачив у воді дівчину, яка тонула. Бруно не розгубився і швидко підплив до потерпілої. Дівчина трималася на поверхні з останніх сил.

Коли спортсмен підплив до неї, вона схопилася за його спину і вони разом припливли до кайтборду. Дівчина була дуже втомлена та безсила. Бруно зумів заспокоїти її, а потім успішно доставив до берега.

Відео порятунку дівчини з океану

Бруно поділився історією порятунку у своїй соцмережі. Він закликав людей бути пильними під час перебування на воді, де є сильна течія.

Довідка. Кайтсерфінг – це вид спорту, де використовується дошка (board) та повітряний змій (kite). З кожним роком він набирає популярності.

Зазначимо, що Бруно Лобо займається кайтсерфінгом з 17 років. На Панамериканських іграх він двічі здобував золоту медаль (2019, 2023).

У складі збірної Бразилії він брав участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі, де посів сьоме місце. За професією Бруно є лікарем-ортопедом.